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Лукашенко пожалел о решении оставить прямые выборы президента

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сожалеет о том, что ранее решил оставить прямые выборы в Конституции, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании», — сказал Лукашенко.

По словам главы республики, выборы президента в той или иной степени «раскачивают ситуацию», при этом в некоторых странах лидер выбирается профессионалами в политической сфере. В качестве примера Лукашенко привел Китай.

Белорусский президент уточнил, что не стал реформировать существующую систему, чтобы не отбирать право выбора у народа. Еще при внесении такого предложения главу республики могли обвинить в том, что он боится народа и держится за власть, добавил он.

Референдум о поправках в Конституцию прошел в Белоруссии в конце февраля. 4 марта Лукашенко утвердил его итоги. В результате полномочия президента были частично переданы Всебелорусскому народному собранию, которое стало высшим представительным органом.

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