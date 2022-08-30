Лукашенко пожалел о решении оставить прямые выборы президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сожалеет о том, что ранее решил оставить прямые выборы в Конституции, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании», — сказал Лукашенко.

По словам главы республики, выборы президента в той или иной степени «раскачивают ситуацию», при этом в некоторых странах лидер выбирается профессионалами в политической сфере. В качестве примера Лукашенко привел Китай.

Белорусский президент уточнил, что не стал реформировать существующую систему, чтобы не отбирать право выбора у народа. Еще при внесении такого предложения главу республики могли обвинить в том, что он боится народа и держится за власть, добавил он.

Референдум о поправках в Конституцию прошел в Белоруссии в конце февраля. 4 марта Лукашенко утвердил его итоги. В результате полномочия президента были частично переданы Всебелорусскому народному собранию, которое стало высшим представительным органом.