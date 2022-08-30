Российские школы начнут учебный год в очном формате

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября в очном формате, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Исключение сделают для некоторых учебных заведений, которые расположены в зоне чрезвычайной ситуации, а также приграничных территорий, уточнил чиновник. Там организуют заочный учебный процесс.

При этом школам будет необходимо обеспечить соблюдение минимальных требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. В частности, все учебные заведения обязаны проветривать помещения и регулярно измерять температуру.

Ранее Роспотребнадзор не рекомендовал возобновлять ограничительные меры в образовательных организациях, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах.