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Российские школы начнут учебный год в очном формате

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября в очном формате, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Исключение сделают для некоторых учебных заведений, которые расположены в зоне чрезвычайной ситуации, а также приграничных территорий, уточнил чиновник. Там организуют заочный учебный процесс.

При этом школам будет необходимо обеспечить соблюдение минимальных требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. В частности, все учебные заведения обязаны проветривать помещения и регулярно измерять температуру.

Ранее Роспотребнадзор не рекомендовал возобновлять ограничительные меры в образовательных организациях, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки