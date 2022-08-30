Российские школы начнут учебный год в очном формате

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Учебный год в российских школах начнется 1 сентября в очном формате, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Исключение сделают для некоторых учебных заведений, которые расположены в зоне чрезвычайной ситуации, а также приграничных территорий, уточнил чиновник. Там организуют заочный учебный процесс.
При этом школам будет необходимо обеспечить соблюдение минимальных требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. В частности, все учебные заведения обязаны проветривать помещения и регулярно измерять температуру.
Ранее Роспотребнадзор не рекомендовал возобновлять ограничительные меры в образовательных организациях, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах.
DisobedientПоражение врага всегда радость. Подойдет ответ?
DisobedientЧто бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...
Siberian sinnerДанное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...
pepelmetalАааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки