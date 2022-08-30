ЕС исчерпал запас санкций против России

Европейский союз исчерпал все возможности для санкций против России, ввести новые ограничения без ущерба для самого объединения будет трудно, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Почти все возможности были использованы, и теперь действительно сложно найти эффективные меры, которые не ударят по нам же», — приводит ТАСС выдержки из материала. Но, по его словам, это вовсе не означает, что сторонники жесткого курса из Восточной Европы утратили свое влияние.

При этом дипломат, представляющий одну из стран Западной Европы, заявил газете, что ЕС готов дальше работать над ограничениями.

«Мы ясно показали, что едины и решительно настроены в этом вопросе. Продолжаем работать, чтобы устранить существующие лазейки и обеспечить полное исполнение принятых санкций. Мы уже ввели значительное количество санкций. Это ни в коем случае нельзя подрывать» — сказал дипломат.