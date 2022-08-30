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Первый канал объявил дату выхода шоу «Голос 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос 60+»

Проект «Голос 60+» будет выходить по воскресеньям, премьера нового сезона состоится 4 сентября, сообщила пресс-служба Первого канала.

Главным изменением в «Голосе» для людей пожилого возраста стала смена ведущего. Вместо Дмитрия Нагиева проект будет вести Лариса Гузеева.

Среди наставников появились новички. Впервые в жюри будут Игорь Корнелюк и Александр Малинин. Елена Ваенга уже была наставницей проекта, а Валерий Сюткин сидел в жюри классического «Голоса».

Новый, пятый сезон шоу «Голос 60+» стартует в воскресенье, 4 сентября, в 19.00 на Первом канале.

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