Первый канал объявил дату выхода шоу «Голос 60+»

Проект «Голос 60+» будет выходить по воскресеньям, премьера нового сезона состоится 4 сентября, сообщила пресс-служба Первого канала.

Главным изменением в «Голосе» для людей пожилого возраста стала смена ведущего. Вместо Дмитрия Нагиева проект будет вести Лариса Гузеева.

Среди наставников появились новички. Впервые в жюри будут Игорь Корнелюк и Александр Малинин. Елена Ваенга уже была наставницей проекта, а Валерий Сюткин сидел в жюри классического «Голоса».

Новый, пятый сезон шоу «Голос 60+» стартует в воскресенье, 4 сентября, в 19.00 на Первом канале.