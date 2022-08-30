Изменения климата испортили урожайность кедровых орехов

Ученые из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) тридцать лет следили за образованием шишек кедровой сосны на юге Западной Сибири и выяснили, что их стало меньше из-за быстрых изменений климата.

Ученые начали наблюдения в 1990 году, который официально считается переломным от стабильного климата к глобальному потеплению.

«Для работы мы выбрали один из кедровников недалеко от Томска. Затем ежегодно проводили учет урожая: забирались на каждое дерево, сбивали с него все шишки, подсчитывали их число на земле, проводили лабораторный анализ. Это был огромный, титанический труд, временами и героический», — сказал изданию «Наука в Сибири» главный научный сотрудник ИМКЭС СО РАН Сергей Горошкевич.

Ученые выяснили, что урожаи ореха очень изменчивы: в разные годы от ноля до 12 килограммов на дерево. Высокий урожай бывает значительно реже, чем низкий.

На продуктивность кедровой сосны больше всего влияли весенние заморозки. Если их нет, шишки спокойно развиваются дальше, в противном случае мороз убивает их. Второй важный фактор — температура воздуха в сентябре.

Если она выше средней, то шишки продолжают развиваться и оказываются не готовыми к зимовке: часть их гибнет, число полноценных семян снижается. Если температура ниже средней, шишки вовремя останавливаются на правильном этапе развития и спокойно переносят зимние морозы.

Климат меняется быстро. Частота высоких урожаев во второй половине тридцатилетнего периода наблюдений сильно снизилась по сравнению с первой половиной. Это произошло потому, что весны стали более ранними, а майские заморозки сохранились.

Средняя температура сентября также заметно повысилась. По словам ученых, при сохранении этих тенденций семенная продуктивность кедра на юге лесной зоны в Западной Сибири, скорее всего, не обеспечит эффективного возобновления.