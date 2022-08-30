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Зима пришла в высокогорья Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Снег выпал на высокогорных территориях Республики Алтай, тогда как на предгорных территориях установилась ясная жаркая погода до +30 градусов и выше.

«Между тем в высокогорной части Алтайского заповедника уже наступила зима. Такая погода была на перевале Богояш, Язулинского участка, хребет Чихачёва 28 августа», — сообщает пресс-служба заповедника, разместившая заснеженные кадры на своих страницах в соцсетях.


Экологи предлагают сравнить погоду на разных территориях заповедника. Например, в окрестностях кордона Байгазан на Телецком озере до сих пор в разгаре – лето, а листья на деревьях пока даже не пожелтели.

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Жизнь #Гео #Республика Алтай
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