Зима пришла в высокогорья Алтая

Снег выпал на высокогорных территориях Республики Алтай, тогда как на предгорных территориях установилась ясная жаркая погода до +30 градусов и выше.

«Между тем в высокогорной части Алтайского заповедника уже наступила зима. Такая погода была на перевале Богояш, Язулинского участка, хребет Чихачёва 28 августа», — сообщает пресс-служба заповедника, разместившая заснеженные кадры на своих страницах в соцсетях.

Экологи предлагают сравнить погоду на разных территориях заповедника. Например, в окрестностях кордона Байгазан на Телецком озере до сих пор в разгаре – лето, а листья на деревьях пока даже не пожелтели.