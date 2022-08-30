Утвержден календарь праздников и выходных на 2023 год

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Правительство России определило, как страна будет отдыхать в 2023 году: новогодние каникулы продлятся девять дней, длинные выходные будут в феврале и мае.
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.
Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Нерабочими будут дни:
- с 23 февраля по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая;
- с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.