Утвержден календарь праздников и выходных на 2023 год

Правительство России определило, как страна будет отдыхать в 2023 году: новогодние каникулы продлятся девять дней, длинные выходные будут в феврале и мае.

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Нерабочими будут дни: