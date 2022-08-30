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Утвержден календарь праздников и выходных на 2023 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство России определило, как страна будет отдыхать в 2023 году: новогодние каникулы продлятся девять дней, длинные выходные будут в феврале и мае.

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Нерабочими будут дни:

  • с 23 февраля по 26 февраля;
  • 8 марта;
  • с 29 апреля по 1 мая;
  • с 6 по 9 мая;
  • с 10 по 12 июня;
  • с 4 по 6 ноября.

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Экономика #Рынок труда
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