Устаревший навигатор завел семью на Алтае в глушь

Семья с двумя детьми заблудилась и попала в трясину в предгорьях Алтая из-за устаревшей версии навигатора, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 21 августа семья с двумя детьми поехала отдыхать на Колыванский хребет в Змеиногорском районе.

Из-за устаревшей версии программы навигатора семья заблудилась и застряла на машине в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта.

«Дорогу сильно размыло, и мы не могли выбраться. В этой местности сотовая связь отсутствовала. Я и младшая дочь остались ждать в автомобиле, когда 22 августа мой супруг вместе со старшей дочерью ушли в сторону поселка за помощью. Как только появилась связь, они вызвали команду МЧС», — рассказала Юлия Болдырева.

Спасатели выдвинулись на помощь на личных автомобилях повышенной проходимости. Застрявший автомобиль обнаружили на лесной дороге примерно в 12 километрах от поселка Черепановский. Выяснилось, что семья пытались проехать в село Колывань короткой дорогой, но автомобиль Лада Калина застрял.

Спасатели вытянули легковой автомобиль из трясины. Затем неоднократно помогали автомобилю преодолевать опасные участки размытой лесной дороги. Добравшись до поселка, сотрудники МЧС осмотрели автомобиль на предмет поломок. Убедившись, что никто не пострадал, автомобиль исправен, а люди больше не нуждаются в помощи, они вернулись на место дислокации.

Юлия Болдырева рассказала, что спасатели сразу же предложили им одежду, плед и воду. Быстро вытащили машину из колеи без повреждений, а потом помогли спуститься к поселку, оказали и психологическую поддержку.