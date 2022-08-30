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Вышел трейлер третьей серии «Дома Дракона»

Источник:
Sibnet.ru
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HBO опубликовал трейлер третьей серии сериала «Дом дракона». Премьера эпизода состоится 5 сентября.

В трейлере показали короля Вестероса Визериса, у которого родился сын от второй жены Эйгон II Таргариен. Принца приближенные короля стремятся назначить новым наследником вместо названной ранее Рейниры — дочери Визериса от первого брака. 

Саму Рейниру пытаются выдать замуж, чему она противится, вызывая гнев отца. Также в третьем эпизоде обостряется ситуация на Ступенях, противостояние с пиратами из Вольных городов выходит на новый уровень, зрители увидят сражение, в котором примут участие и драконы. 

События «Дома драконов» разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами, и вспыхнувшая гражданская война в борьбе за престол. 

Премьера «Дома Драконов» состоялась в России 22 августа. Новые серии выходят каждую неделю по понедельникам. Посмотреть сериал «Дом Дракона» можно в Wink.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...