Вышел трейлер третьей серии «Дома Дракона»

HBO опубликовал трейлер третьей серии сериала «Дом дракона». Премьера эпизода состоится 5 сентября.

В трейлере показали короля Вестероса Визериса, у которого родился сын от второй жены Эйгон II Таргариен. Принца приближенные короля стремятся назначить новым наследником вместо названной ранее Рейниры — дочери Визериса от первого брака.

Саму Рейниру пытаются выдать замуж, чему она противится, вызывая гнев отца. Также в третьем эпизоде обостряется ситуация на Ступенях, противостояние с пиратами из Вольных городов выходит на новый уровень, зрители увидят сражение, в котором примут участие и драконы.

События «Дома драконов» разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами, и вспыхнувшая гражданская война в борьбе за престол.

Премьера «Дома Драконов» состоялась в России 22 августа. Новые серии выходят каждую неделю по понедельникам. Посмотреть сериал «Дом Дракона» можно в Wink.