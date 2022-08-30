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WhatsApp превратился в интернет‑магазин

Источник:
Sibnet.ru
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Ярлык WhatsApp на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Индийская сеть супермаркетов JioMart интегрировалась в WhatsApp. Теперь пользователи могут заказать доставку продуктов прямо из мессенджера.

Возможность просматривать товары была в мессенджере и ранее, но теперь разработчики смогли полностью интегрировать сервис JioMart в WhatsApp. Пользователи могут добавлять позиции в корзину и оплатить покупки прямо из чата с помощью привязанной карты.

Сам процесс покупок выглядит знакомо для любого современного пользователя и практически не отличается от посещения других интернет-магазинов.

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Судя по всему, WhatsApp пытается повторить успех WeChat, превратившегося из обычного мессенджера в «приложение для всего», что откроет для него новые способы заработка.

Новая услуга пока работает только в Индии и только с одной торговой сетью, однако на рынок страны приходится около 400 тысяч пользователей, что дает довольно широкий охват.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки