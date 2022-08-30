Индийская сеть супермаркетов JioMart интегрировалась в WhatsApp. Теперь пользователи могут заказать доставку продуктов прямо из мессенджера.

Возможность просматривать товары была в мессенджере и ранее, но теперь разработчики смогли полностью интегрировать сервис JioMart в WhatsApp. Пользователи могут добавлять позиции в корзину и оплатить покупки прямо из чата с помощью привязанной карты.

Сам процесс покупок выглядит знакомо для любого современного пользователя и практически не отличается от посещения других интернет-магазинов.

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Судя по всему, WhatsApp пытается повторить успех WeChat, превратившегося из обычного мессенджера в «приложение для всего», что откроет для него новые способы заработка.

Новая услуга пока работает только в Индии и только с одной торговой сетью, однако на рынок страны приходится около 400 тысяч пользователей, что дает довольно широкий охват.

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