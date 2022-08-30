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Автоэксперт спрогнозировал цену иранского седана SAIPA Shahin

Источник:
Sibnet.ru
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Иранский седан SAIPA Shahin может стоить на российском рынке 1,2 миллиона рублей, посчитал главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Мне все же удалось узнать, что цену за Shahin, а это, считайте, иранская Гранта, на «границе» они могут установить около 12–13 тысяч долларов США», — написал Кадаков в колонке для «За рулем».

К этой цене он добавил таможенный сбор — 15%, НДС — 20%, утилизационный сбор — порядка 170 тысяч рублей, доход импортера 8-10%. Получилось 20 тысяч долларов, или почти 1,2 миллиона рублей.

Кадаков отметил, что Lada Granta в самой простой комплектации можно купить за 800 тысяч рублей. Он напомнил, что у иранцев пока нет дилерской сети, гарантий и обеспечения запчастями. Они не дают никакой конкретики, хотя собираются поставлять машины в Россию к концу года.

«В целом же известно, что качество их техники средненькое, сами иранцы свои машины ругают. Соседние Ирак и Сирия несколько раз отказывались от поставок иранских автомобилей, мотивируя тем, что они недостаточно безопасны», — добавил автоэксперт.

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