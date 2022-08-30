Автоэксперт спрогнозировал цену иранского седана SAIPA Shahin

Иранский седан SAIPA Shahin может стоить на российском рынке 1,2 миллиона рублей, посчитал главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Мне все же удалось узнать, что цену за Shahin, а это, считайте, иранская Гранта, на «границе» они могут установить около 12–13 тысяч долларов США», — написал Кадаков в колонке для «За рулем».

К этой цене он добавил таможенный сбор — 15%, НДС — 20%, утилизационный сбор — порядка 170 тысяч рублей, доход импортера 8-10%. Получилось 20 тысяч долларов, или почти 1,2 миллиона рублей.

Кадаков отметил, что Lada Granta в самой простой комплектации можно купить за 800 тысяч рублей. Он напомнил, что у иранцев пока нет дилерской сети, гарантий и обеспечения запчастями. Они не дают никакой конкретики, хотя собираются поставлять машины в Россию к концу года.

«В целом же известно, что качество их техники средненькое, сами иранцы свои машины ругают. Соседние Ирак и Сирия несколько раз отказывались от поставок иранских автомобилей, мотивируя тем, что они недостаточно безопасны», — добавил автоэксперт.