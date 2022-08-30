Правительство дало более оптимистичный прогноз по инфляции

Инфляция в России по итогам года составит порядка 12-13%, сообщил первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов.

«В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще два — три месяца назад, и сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах», — приводит ТАСС слова Белоусова.

Прогноз Минэкономики предполагает рост цен на уровне 17,5% по итогам года. По прогнозу Центробанка, на конец 2022 года инфляция должна быть в диапазоне 18–23%.

Первый вице-премьер добавил, что до конца года дефляционные процессы могут смениться «некоторым повышением цен в пределах таргета». Белоусов пояснил, что сегодня в России наблюдается околонулевая динамика цен за вычетом сезонного влияния удешевления плодоовощной продукции и услуг туризма.



