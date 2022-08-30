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Медведев стартовал на US Open с победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Даниила Медведева

Российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев начал защиту титула чемпиона US Open с разгромной победы над американцем Стефаном Козловым (111-й в рейтинге ATP).

Встреча длилась 2 часа 1 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0. Медведев десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге Медведев встретится с французом Артуром Риндеркнешем (58-я ракетка мира), который на старте турнира переиграл соотечественника Кентена Алиса (76-й номер рейтинга ATP) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов на протяжении 15 недель, что является рекордом среди российских спортсменов.

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GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

pepelmetal

"ранее принятые санкции «действуют, но этого недостаточно»" Действительно 3000$ мало за газ, нужно 5000...

Asd10

Побирушкам не победить. Смирись.)))

Asd10

Её Рада отменит, как дефолт.)))