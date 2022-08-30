Медведев стартовал на US Open с победы

Фото: © соцсети Даниила Медведева
Российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев начал защиту титула чемпиона US Open с разгромной победы над американцем Стефаном Козловым (111-й в рейтинге ATP).
Встреча длилась 2 часа 1 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0. Медведев десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16.
Во втором круге Медведев встретится с французом Артуром Риндеркнешем (58-я ракетка мира), который на старте турнира переиграл соотечественника Кентена Алиса (76-й номер рейтинга ATP) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.
Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов на протяжении 15 недель, что является рекордом среди российских спортсменов.
GammiPluhКонечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...
pepelmetal"ранее принятые санкции «действуют, но этого недостаточно»" Действительно 3000$ мало за газ, нужно 5000...
Asd10Побирушкам не победить. Смирись.)))
Asd10Её Рада отменит, как дефолт.)))