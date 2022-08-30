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Shaman в компании Лепса анонсировал новую песню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shaman_channel, t.me/shaman_channel

Певец Shaman сообщил поклонникам, чтобы те ждали песню. Об этом он написал в телеграм-канале под фотографией с певцом Григорием Лепсом.

Лепс подарил патриотичному артисту крест. «Григорий, спасибо вам за крест! Теперь он будет со меной», — поблагодарил Shaman Лепса. На фотографии артисты позируют на фоне изображения Владимира Путина.

Поклонники Shaman'a уверены, что новая песня будет дуэтом с Лепсом. В комментариях они написали, что очень ждут новинку, которая точно станет новым хитом.

После выхода песен «Встанем» и «Я русский» Shaman завоевал массовую популярность. Музыкальные критики называют его главным патриотичным артистом России.

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