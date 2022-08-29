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Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер

Производитель техники Logitech покинет Россию

Источник:
РИА Новости
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Фото: antoniolas / Attribution License

Компания Logitech покинет российский рынок, сообщает пресс-служба производителя клавиатур, компьютерных мышей и устройств для геймеров.

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что швейцарская компания, которая много лет успешно работала в регионе, надеется вернуться в Россию, если для этого будут подходящие условия.

Logitech в апреле приостановил поставки своей продукции в Россию, однако продолжал следить за ситуацией. В 2021 году российская «дочка» компании выручила на российском рынке 515 миллионов рублей.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Ну и ты не пропадай надолго...)))

GammiPluh

от тебя вечно один бред в комментах

Asd10

Её Рада отменит, как дефолт.)))