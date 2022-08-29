Производитель техники Logitech покинет Россию

Компания Logitech покинет российский рынок, сообщает пресс-служба производителя клавиатур, компьютерных мышей и устройств для геймеров.

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что швейцарская компания, которая много лет успешно работала в регионе, надеется вернуться в Россию, если для этого будут подходящие условия.

Logitech в апреле приостановил поставки своей продукции в Россию, однако продолжал следить за ситуацией. В 2021 году российская «дочка» компании выручила на российском рынке 515 миллионов рублей.