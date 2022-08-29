Супругов обяжут платить за тайно проданное имущество

Судам разрешат урезать при разводе долю одного из супругов, если тот тайно распродавал имущество. Соответствующие поправки в Семейный кодекс вступят в силу 1 сентября.

Согласно документу, суды получат право изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе в том случае, если один из них совершал без необходимого в силу закона согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Например, при бракоразводном процессе выясняется, что один из супругов продал квартиру или автомобиль без согласия второго. Ранее обманутым вторым половинкам приходилось идти в суд и оспаривать сделки, чтобы вернуть имущество.

Теперь пострадавшему супругу будет достаточно доказать, что сделка была совершена без его согласия. В таком случае суд сможет уменьшить долю общего имущества недобросовестного продавца, а долю пострадавшего супруга увеличить.

«Принятие закона разрешит давнюю проблему, позволит предотвратить злоупотребления недобросовестных сособственников своими правами на жилое помещение и гарантировать конституционное право граждан на жилье», — уточнил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.