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Маск предрек гибель человеческой цивилизации без нефти и газа

Источник:
Reuters
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Фото: © Sibnet.ru

Мир остро нуждается в нефти и газе, без этих ресурсов человеческая цивилизация рухнет, заявил американский бизнесмен Илон Маск на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022.

«В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации», — сказал Маск.

При этом Маск уточнил, что в таких условиях очень важно ускорить переход к устойчивой энергетике — он позволит снизить зависимость от нефти и газа. Однако для перехода на возобновляемые источники энергии потребуются десятилетия.

Илон Маск приехал в Норвегию, чтобы выступить на конференции Offshore Northern Shore, которая посвящена вопросам возобновляемой энергетики. Конференция проходит с 29 августа по 1 сентября.

Еврокомиссия в середине мая представила план REPowerEU, который позволит как можно скорее отказаться от поставок энергоресурсов из России. В частности, он предусматривает снижение потребления газа этой зимой на 15%.

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Экономика #Недра и ТЭК
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