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Российские и китайские авто не попали в топ-100 лучших

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Lexus

Три модели Lexus стали самыми лучшими автомобилями по версии российских автолюбителей. В топ-100 не попала ни одна машина российского и китайского автопрома.

Портал «Дром» представил обновленный рейтинг из сотни лучших автомобилей по версии автолюбителей. Абсолютным фаворитом стал Lexus LX 570. Автомобиль набрал 9,5 из 10 возможных баллов по оценкам внешнего вида, салона, двигателя и ходовой.

На второй строчке расположился спортивный седан бизнес-класса Lexus GS 350. Замыкает тройку лидеров седан поменьше — Lexus IS 250. В первую десятку топ-100 также вошли Infiniti FX37, Land Rover Range Rover Evoque и Audi A7, остальные места — за автомобилями марки Lexus: RH450h, GS250, ES250 и LS430.

В целом в рейтинге преобладают машины японских, американских и европейских производителей, есть в нем и четыре модели из Южной Кореи (Kia Optima, Hyundai i40, Hyundai Genesis и Hyundai Equus). Но ни одного китайского или российского автомобиля в группе лучших не оказалось.

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