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Новый британский авианосец сломался сразу после выхода в море

Источник:
РИА Новости
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Фото: Nick Tryon / OGL v1.0

Новый авианосец ВМС Великобритании HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Британии для участия в учениях с США, сообщают британские СМИ.

Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт, пока проводится проверка в связи с возникшими неполадками. Представитель военно-морского флота Великобритании заявил, что речь идет о некоей «механической проблеме», но подробностей не уточнил.

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Вскоре после того, как авианосец отошел от берега, произошла «серьезная техническая неисправность». По неподтвержденным данным, у авианосца может быть поврежден правый гребной вал, приводит РИА Новости материал профильного издания Navy Lookout.

Это уже не первый инцидент с авианосцем HMS Prince of Wales: в 2020 году он на полгода вышел из строя из-за того, что затопило его машинное отделение.

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