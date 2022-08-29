Ирина Шейк заинтриговала фанатов снимком с Купером и поросятами

Модель Ирина Шейк опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха. На одном из снимков она позирует с бывшим супругом Брэдли Купером.

На снимке Шейк в купальнике и юбке-сетке стоит, положив голову на плечо Куперу. Актер в кадре смеется и наливает воду поросятам.

Фотография вызвала бурную реакцию среди поклонников. В комментариях они порадовались, что бывшие возлюбленные снова сошлись.

Ирина Шейк и Брэдли Купер стали парой в 2015 году. Спустя два года отношений у них родилась дочь, а в 2019 году стало известно, что знаменитости расстались.