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Почта России запустила доставку лекарств

Источник:
«Российская газета»
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Фото: 攝影師 / CC BY-SA 4.0

Почта России начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий., сообщает пресс-службы почты

Сервис уже запущен в 1 200 отделениях Почты в 77 регионах России. Почта начала доставлять фармацевтические препараты в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации. Новый сервис должен обеспечить лекарствами людей, живущих в сельской местности и труднодоступных регионах.

«Из 70 тысяч российских аптек только 14% находятся в малонаселенных пунктах. Для 38 миллионов человек, которые живут в труднодоступных регионах, этого объективно не хватает. Почта может решить проблему доступности лекарств благодаря широкой сети отделений в сельской местности и возможности доставки до двери почтальоном», — сообщил «Российской газете» руководитель бизнеса «Лекарства» Почты России Владимир Виноградов.

Первым партнером компании стал маркетплейс «Здравсити». Оформляя покупку на сайте маркетплейса, клиенту нужно указать свой адрес. Когда посылка поступит в отделение, почтальон свяжется с получателем, чтобы согласовать время доставки на дом.

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