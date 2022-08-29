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Google Chrome перестанет поддерживать блокировщики рекламы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Браузер Google Chrome сменит движок расширений в 2023 году, что приведет к отключению блокировщиков рекламы. Изменения начнутся в январе, а в июне ожидается полное прекращение их работы.

Переход к Manifest V3 с версии V2 ускорит работу большинства расширений и позволит им запускаться практически на всех устройствах, где установлен браузер, сообщается на странице разработчиков Google. Однако это приведет к неработоспособности некоторых дополнений, в их числе блокировщики рекламы.

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Расширения, разработанные для Manifest V3, не смогут перехватывать и изменять сетевые запросы. Это нововведение лишит блокировщики рекламы возможности быстро закрывать баннеры.

Новый движок будет внедрен уже в январском обновлении, в течение полугода сохранится частичная поддержка Manifest V2, что позволит разработчикам и пользователям адаптироваться к предстоящим изменениям, но это коснется только организаций.

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Топ комментариев

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Ну и ты не пропадай надолго...)))

GammiPluh

от тебя вечно один бред в комментах

Asd10

Её Рада отменит, как дефолт.)))