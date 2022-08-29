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Россия проведет международные военные учения «Восток-2022»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с участиям множества стран, сообщает пресс-службы Минобороны России.

Совместные действия на маневрах отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

«Замыслом стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа», — говорится в сообщении. .

Как уточнили в Минобороны, СКШУ пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО — Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

На учениях будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В акватории Японского моря совместные действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам отработают группировки сил Тихоокеанского флота и военно-морских сил Китая.

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Оборона #Военная политика #Армия
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Топ комментариев

Spectre32

Чухают что за бугром не выжить ))))

~ST~

сейчас даст 101 прощальный концерт

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Да. Ты прав. Исключительно с ними.