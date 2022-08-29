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Михалков обозвал монстрами уехавших из России актеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Paul Katzenberger / CC BY-SA 4.0

Режиссер Никита Михалков оказался категоричен по отношению актеров, которые покинули страну после начала военной спецоперации, и назвал их монстрами.

Своим мнением о покинувших Россию актерах Михалков высказал во время интервью журналистам перед открытием «Московского Международного кинофестиваля». Он ответил на вопрос: стоит ли показывать фильмы, в которых снялись «сбежавшие» актеры.

«Нет. Они пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но я хотел бы, чтобы их места заняли молодые, талантливые, чтобы их не занимали эти монстры», — цитирует Михалкова CT News.

Ранее с показа в России сняли фильм «Просточеловек», где одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова. Актриса заняла пацифистскую позицию и покинула страну почти сразу, как началась спецоперация. В интервью она говорила, что даже при желании вернуться, ей вряд ли дадут жить и работать здесь спокойно.

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