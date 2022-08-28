Россия для противодействия санкциям Запада сблизилась с Ираном

Россия и Иран укрепляют отношения на фоне западных санкций в отношении двух государств и это тревожит Соедиенные Штаты, считает обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.

Стремление Запада с помощью санкций изолировать Россию после начала военной операции на Украине подталкивает Москву к более тесному сотрудничеству с Ираном, в частности в военной и торговой сферах, приводит РИА Новости мнение Фокона.

По его словам, подобное сближение двух стран, считает обозреватель, позволит им смягчить влияние рестрикций США, найдя в лице друг друга новые рынки сбыта.

Фокон также обратил внимание, что в этом году товарооборот между странами вырос на 10%, два государства провели совместные учения с применением беспилотников, а Россия вывела на орбиту иранский спутник.