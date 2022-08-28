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Пугачева после возвращения пообещала «навести порядок»

Источник:
РЕН ТВ
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Певица Алла Пугачева пообещала, что после возвращения в Россию будет «наводить порядок».

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала Пугачева РЕН ТВ в ответ на вопрос о планах после возвращения.

Пугачева заявила, что у нее все хорошо и в России она уже не первый день. Также она сообщила, что ее дети пойдут в школу 1 сентября.

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила телеканалу, что певица приехала в Россию надолго.

Весной артистка вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным уехала в Израиль. Галкин выступил против спецоперации и пообещал передать часть средств, заработанных на концертах в Израиле, украинским беженцам.

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