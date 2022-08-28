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ЦБ расширил возможности по покупке наличных долларов и евро

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России разрешил коммерческим банкам продавать валюту, поступившую в банки после 9 апреля 2022 года не только от физлиц, но и из других источников, сообщает пресс-служба ЦБ. Это расширит возможность людям приобрести наличные доллары и евро.

«Если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь — и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», — пояснили «Интерфаксу» в ЦБ.

В Банке России отметили, что это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке.

1 августа ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода. В том числе сохранился и лимит на снятие в 10 тысяч долларов с валютного счета или вклада.

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Экономика #Деньги
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