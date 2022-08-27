Сербия купила российский газ по «фантастической цене»

Сербия удачно закупила у России газ по низкой цене, сообщил сербский президент Александр Вучич. Стране требуется 3,2 миллиарда кубометров газа, при этом Россия покрывает примерно 63–64% потребностей Сербии.

«Мы платим 800 миллионов евро, фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 миллиарда кубометров газа мы бы заплатили 4,8 миллиарда евро, если бы покупали по текущим ценам», — цитирует Вучича ТАСС.

По его словам, покупки газа по текущим ценам сделали бы Сербию банкротом. Однако стране удалось заключить долгосрочные контракты с «Газпромом», которые выполняются.

Соглашение о поставках российского газа было достигнуто в мае после разговора Александра Вучича с президентом Владимиром Путиным. В рамках нового трехлетнего контракта с «Газпромом» Сербия получает газ по цене 350–370 за тысячу кубометров.