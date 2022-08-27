Плот с туристами перевернулся в Красноярском крае

Плот с людьми перевернулся на реке под Красноярском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Группа из семи туристов сплавлялась по реке Нижняя Тунгуска, на одном из порогов плот не устоял и перевернулся. Инцидент произошел в 125 километрах вверх по течению от села Туруханска.

В результате люди оказались в воде, руководитель группы подал сигнал бедствия. По предварительным данным, никто из туристов серьезно не пострадал, всем оказана помощь.

В ближайшее время туристов эвакуируют — для этого на место направлен вертолет Ми-8.