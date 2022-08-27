Россияне сократили траты на смартфоны

Средний чек россиян на покупку смартфонов оказался на 7% ниже уровня прошлого года, а по ноутбукам этот показатель не дотянул до прошлогоднего на 9%, следует из данных исследования ресурса «Чек Индекс».

«Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении — ниже уровня прошлого года на 26%», — говорится в исследовании.

По ноутбукам средний чек покупки составил 38 850 рублей, или на 9% ниже прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении — выше уровня прошлого года на 9%, посчитали аналитики.

Эксперты считают, что снижение среднего чека связано как с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники, так и с расширением линейки более доступных гаджетов.