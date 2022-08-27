Центробанк смягчил правила продажи наличной валюты населению

Центробанк России разрешил продавать гражданам доллары и евро, полученные из разных источников, а не только поступившие в кассы от физических лиц после 9 апреля.

В качестве других источников валюты могут выступать, к примеру, полученные средства от сделок с банками-нерезидентами либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — говорится в сообщении регулятора, разосланного банкам.

Новая норма действуют с начала этой недели и до 9 сентября. В то же время сохраняется запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли».

Ограничения на покупку валюты действуют до 9 марта 2023 года. Снять можно только 10 тысяч долларов или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада. Также запрещалось продавать гражданам евро и доллары, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года.