Дженсен Эклс сообщил о возвращении братьев Винчестеров

Звезда культового сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс объявил, что они вместе с Джаредом Падалеки вернутся к ролям Дина и Сэма Винчестеров.

Сериал снимали с 2005 года в Канаде, за 15 сезонов зрители увидели 327 серий. Он рассказывает о братьях Винчестерах, путешествующих по стране на Chevrolet Impala 1967 года и убивающих нечисть. Последний эпизод вышел 19 ноября 2020 года. Сериал закончился смертью братьев и их воссоединением в раю.

На конвенции «Сверхъестественного», проходившей недавно в Вашингтоне, Дженсен Эклс, отвечая на вопрос фанатки о том, простил ли по сюжету бог короля ада, который раскаялся и пожертвовал собой ради Винчестеров, сообщил, что в истории еще не поставлена точка.

«Когда мы с Джаредом вновь наденем сапоги этих ребят, уверен, что Марк (Марк Шеппард, исполнитель роли Кроули в сериале) будет с нами на этом пути», – сказал Дженсен.

Ранее он уже неоднократно заявлял, что вместе с Падалеки со временем планирует вернуться к истории Сэма и Дина.

Сейчас Дженсен работает над приквелом шоу «Винчестеры», в котором будет раскрыта история знакомства и любви родителей братьев. Сериал выйдет в октябре на телеканале The CW. Эклс выступает в нем в роли рассказчика.