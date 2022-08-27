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Ребенок на Алтае получит компенсацию за травму из-за глыбы льда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Владелец компании, не очистившей крышу от наледи в Барнауле, заплатит 11-летнему ребенку компенсацию в 400 тысяч рублей из-за рухнувшего на него куска наледи, травмировавшего позвоночник, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, одна из УК Барнаула заключила контракт с организацией по содержанию крыш многоквартирных домов, в том числе очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи.

В ноябре 2021 года на крыше и водостоках многоквартирного дома по улице 40 лет Октября скопились снег и наледь. Директор организации своевременно не организовал ограждение территории, прилегающей к дому, на которой существовала угроза схода снега и наледи, и очистку крыши.

В итоге кусок наледи упал на проходившего по тротуару вдоль дома 11-летнего мальчика, который получил травму позвоночника, причинившую тяжкий вред его здоровью.

Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Мужчина вину в содеянном не признал, утверждая, что мальчик не мог получить травму от падения наледи с крыши именно этого дома. Однако его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в 120 тысяч рублей и компенсацией морального ущерба потерпевшему в 400 тысяч рублей.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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ponhik78

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slavaynin

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Disobedient

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