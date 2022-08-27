Обнаружен новый штамм ВИЧ

Исследователи из Университета Кипра совместно с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США обнаружили неизвестный ранее штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Новый вариант ВИЧ нашли у 14 мужчин, сдавших анализы на острове в период с 2017 по 2021 годы. Среди них — граждане Кипра, Великобритании, Болгарии и Нигерии в возрасте от 25 до 75 лет, пишут «Известия».

Геном нового рекомбинантного варианта вируса представляет собой мозаику из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U. Новый штамм получил название CRF91_cpx.

Известно, что большинство заразившихся проживали в районе курортного города Пафос. Свежие данные свидетельствуют о продолжающейся передаче этого нового рекомбинантного штамма на Кипре.