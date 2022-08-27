Без гарантий и ремонта: как работает параллельный импорт

В ответ на санкционное прекращение поставок зарубежных товаров Россия разрешила так называемый параллельный импорт. Как он работает, какие бренды можно ввозить и могут ли возникнуть проблемы у потребителей?

Сегодня в России охраняется больше 750 тысяч товарных знаков, они внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Ранее ввоз товаров этих брендов без разрешения правообладателя был запрещен. А продавец-нарушитель мог заплатить до 5 миллионов рублей компенсации.

Закон о параллельном импорте, действующий в России с 28 июня, освободил бизнесменов от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности за фактические нарушение положения о защите исключительных прав.

Как работает параллельный импорт

Если раньше для ввоза и продажи товаров в России требовалось письменное разрешение правообладателя, то при параллельном импорте ретейлеры приобретают заграничные товары у компаний-посредников и ввозят без согласия производителя.

Ввезенная таким образом в страну продукция неофициально называется «серой». При этом она не является контрафактной, имеет все лицензии и сертификаты.

Кроме России, принцип параллельного импорта в настоящее время действует в США, Канаде, Великобритании, Бразилии и Турции.

Какие товары можно ввозить «параллельно»

Параллельный импорт работает избирательно — «серый» ввоз разрешен только в отношении товаров, попавших в специальный перечень Минпромторга. На сегодня в нем 96 наименований, при этом его планируется при необходимости пополнять.

В документе Минпромторга есть как конкретные бренды, так и категории товаров по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В списке — автомобили и автозапчасти, бытовая техника, электроника, мебель, одежда и обувь, косметика.

Например, по параллельному импорту можно ввозить электронику и Apple, Samsung, Sony, Dell, LG, Asus. Среди автомобильных брендов, разрешенных к «серому» ввозу — Land Rover, Chevrolet, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Volvo.

Маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» уже разрешили продавцам реализовывать товары, ввезенные по параллельному импорту. Для этого достаточно документально верифицировать оригинальность товара и предоставить подтверждения всех транзакций.

Ввозить товар параллельным импортом может только индивидуальный предприниматель или компания, физическому лицу это делать нельзя.

Без гарантии и ремонта

Покупатели товаров, ввезенных в страну по параллельному импорту, могут столкнуться с различными неприятностями и проблемами. Ключевые риски связаны с гарантийным ремонтом и обслуживанием.

Согласно статье 6 закона «О защите прав потребителей» некачественный товар должен ремонтировать продавец, импортер или производитель. Так как производители данных товаров покинули российский рынок, гарантийный ремонт ложится на продавца.

Продавцы обычно заключают договоры со сторонними сервисными центрами, которые в условиях санкций не имеют доступа к оригинальным запчастям. В такой ситуации вышедшую из строя продукцию будут чинить с применением неоригинальных деталей.

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Кроме этого, не все ввезенные по параллельному импорту товары могут быть должным образом локализованы для использования в России. Например, клавиатура ноутбука может не иметь русской раскладки, а смартфон не будет поддерживать некоторые частоты российского оператора.

Также стоит помнить, что продукцию некоторых брендов нельзя активировать в стране, для которой она не предназначена. Подобные проблемы наблюдаются с новыми аппаратами Samsung — невозможно включить смартфон, вставив в него SIM-карту российского оператора, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз).