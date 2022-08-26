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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность закончить специальную военную операцию, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Прошу, и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас», — заявил он.

По словам чеченского лидера, эти 15% также можно быстро усмирить «без проблем». Кадыров также напомнил, что «мы всю свою жизнь воевали, мы это умеем делать».

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что «собрала безоговорочные доказательства военных преступлений» со стороны Кадырова, который якобы в феврале — марте этого года руководил отдельными военными операциями.

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