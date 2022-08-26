Певица Манижа выступит на фестивале «Александровская крепость», несмотря на то, что Кубанское казачье войско отказалось выступать с ней на одной сцене, сообщили организаторы.

«Гражданская позиция Манижи нам кажется предельно очевидной: она выступает за мир во всех странах и ценность каждой человеческой жизни — приоритеты настолько очевидные любому здравомыслящему человеку, что сложно представить, как можно их не разделять», — цитирует издание «Подъем» оргкомитет фестиваля.

По словам организаторов, «фестиваль организуют не казаки», а Манижа споет традиционную песню кубанского казачества — «невероятно красивую и совсем не похожую на то, что мы привыкли слышать по радио».

Кубанское казачье войско пригрозило «не участвовать в организации и проведении мероприятий фестиваля» и «решительно осудило» приглашение Манижи на этот праздник. Певица, как утверждают казаки, не поддерживает спецоперацию на Украине.