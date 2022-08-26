Белорусские самолеты переоборудовали под ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские боевые самолеты переоборудовали для несения ядерного оружия.

В июне Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину принять зеркальные меры в военной сфере на действия Запада, попросив помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — сообщил Лукашенко.