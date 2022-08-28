Стереотипы оказались главным тормозом для женской карьеры

Женщине традиционно свойственно более скромно заявлять о своих желаниях и проявлять амбиции, считает основатель исследовательского центра RuGenerations Евгения Шамис.

«Основной карьерный тормоз — эта работа, которую женщина вынуждена выполнять в семье. Отсюда — нехватка компетенций и навыков, неуверенность в собственных силах. Кроме того, социум не поощряет женщину развиваться в карьерном плане, а стимулирует занимать второстепенные роли», — приводит «Российская газета» мнение вице-президента Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Ксении Трифоновой.

По ее словам, «"Слабый пол", "прекрасный пол", "украшение коллектива" - такой видит женщину общество». «Добавьте к этому стереотипы, транслирующиеся в кинематографе и литературе, согласно которым роль женщины — вдохновлять мужчину и мотивировать его на свершения, но никак не развивать собственную карьеру», — пояснила Трифонова.

Шамис считает, что семейный фактор действительно является карьерным тормозом, но только после определенного возраста.

«Мы видим, что среди молодежи в возрасте до 35 лет не возникает никаких гендерных проблем в борьбе за ту или иную должность. Однако после этого возраста женщины уходят на вторые роли, ставя во главу угла не карьеру, а семью», — отметила она.