Стереотипы оказались главным тормозом для женской карьеры

Женщине традиционно свойственно более скромно заявлять о
своих желаниях и проявлять амбиции, считает основатель исследовательского
центра RuGenerations Евгения Шамис.
«Основной карьерный тормоз — эта работа, которую женщина
вынуждена выполнять в семье. Отсюда — нехватка компетенций и навыков,
неуверенность в собственных силах. Кроме того, социум не поощряет женщину
развиваться в карьерном плане, а стимулирует занимать второстепенные роли», —
приводит «Российская газета» мнение вице-президента Российской ассоциации по
связям с общественностью (РАСО) Ксении Трифоновой.
По ее словам, «"Слабый пол", "прекрасный
пол", "украшение коллектива" - такой видит женщину общество». «Добавьте
к этому стереотипы, транслирующиеся в кинематографе и литературе, согласно
которым роль женщины — вдохновлять мужчину и мотивировать его на свершения, но
никак не развивать собственную карьеру», — пояснила Трифонова.
Шамис считает, что семейный фактор действительно является
карьерным тормозом, но только после определенного возраста.
«Мы видим, что среди молодежи в возрасте до 35 лет не
возникает никаких гендерных проблем в борьбе за ту или иную должность. Однако
после этого возраста женщины уходят на вторые роли, ставя во главу угла не
карьеру, а семью», — отметила она.
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