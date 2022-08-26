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МИД высказался об идее изолировать в Латвии нелояльных русских

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 3.0

Призыв президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных к латвийским властям русских абсолютно неприемлим, и нарушает все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Латвии накануне отметил необходимость в изоляции нелояльных членов русского общества. Кроме того, он сообщил о полном переходе обучения на национальный язык, а также об отказе от толерантности к памятникам воинам СССР.

«Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины «охоту на ведьм», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, зацикленные на русофобии латвийские власти, готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе.

«Хочется верить, что представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям главы латвийского государства», — заключила Захарова.

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Топ комментариев

Disobedient

К сожалению нет. Они решили украсть и подзаработать, ждут одобрения своего хозяина на кражу . Пример...

slavaynin

Вот что значит честный ЧЕЛОВЕК!

Alhazred

Давно нужно создать что-то типа "СМЕРШ" с отделом ликвидации. Вон в тридцатые НКВД не раз всяких гадов...

Disobedient

Да таких иуд и красные не очень любили.)))