МИД высказался об идее изолировать в Латвии нелояльных русских

Призыв президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных к латвийским властям русских абсолютно неприемлим, и нарушает все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент Латвии накануне отметил необходимость в изоляции нелояльных членов русского общества. Кроме того, он сообщил о полном переходе обучения на национальный язык, а также об отказе от толерантности к памятникам воинам СССР.
«Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины «охоту на ведьм», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, зацикленные на русофобии латвийские власти, готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе.
«Хочется верить, что представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям главы латвийского государства», — заключила Захарова.
DisobedientК сожалению нет. Они решили украсть и подзаработать, ждут одобрения своего хозяина на кражу . Пример...
slavayninВот что значит честный ЧЕЛОВЕК!
AlhazredДавно нужно создать что-то типа "СМЕРШ" с отделом ликвидации. Вон в тридцатые НКВД не раз всяких гадов...
DisobedientДа таких иуд и красные не очень любили.)))