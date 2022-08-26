Представители одного из крупнейших менеджеров паролей LastPass сообщили, что сервис был взломан. Хакеры выкрали исходный код и конфиденциальную информацию пользователей. Однако фактов утечки данных пока не выявлено.

«Наше расследование не обнаружило признаков того, что в результате кибератаки были утеряны пароли или другие данные, хранящиеся на платформе. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий для защиты своих учетных записей», — говорится в сообщении в Twitter.

Кража исходного кода открывает перед злоумышленниками практически неограниченные возможности для дальнейшего взлома сервиса. Компании придется приложить усилия для предотвращения этого и переработать часть инфраструктуры. Всего LastPass используют более 33 миллионов пользователей по всему миру.

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Менеджеры паролей используются для хранения и автоматического ввода данных учетных записей на сайтах и в мобильных приложениях, для автозаполнения достаточно запомнить только один мастер-ключ.

Большинство из них синхронизируют данные компьютера и смартфона, что избавляет от необходимости запоминать логины и пароли.