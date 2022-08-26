Наставник «Голоса 60+» предрек успех Гузеевой в роли ведущей

Музыкант Игорь Корнелюк, ставший наставником четвертого сезона «Голос 60+», предположил, что Лариса Гузеева отлично справится с ролью ведущей проекта.

Дмитрий Нагиев был единственным ведущим всех вариаций шоу «Голос». Но в новом сезоне проекта «60+» его заменили на Гузееву.

«Лариса Гузеева – хорошая актриса. Я ее еще не видел в качестве ведущей шоу "Голос 60+", но я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу "Поле чудес" зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу. И потом я смотрю на продюсерский цех шоу "Голос 60+", там работают профессионалы экстра-класса. Думаю, они понимают, что делают», — сказал Корнелюк изданию «PROзвезд».

Наставник отметил, что с уважением относится к решению Дмитрия Нагиева уйти из проекта и считает его настоящим профессионалом.

Четвертый сезон шоу «Голос 60+» покажут на Первом канале осенью, точная дата премьеры пока неизвестна.