НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Наставник «Голоса 60+» предрек успех Гузеевой в роли ведущей

Источник:
Sibnet.ru
99 0
Фото: соцсети

Музыкант Игорь Корнелюк, ставший наставником четвертого сезона «Голос 60+», предположил, что Лариса Гузеева отлично справится с ролью ведущей проекта.

Дмитрий Нагиев был единственным ведущим всех вариаций шоу «Голос». Но в новом сезоне проекта «60+» его заменили на Гузееву.

«Лариса Гузеева – хорошая актриса. Я ее еще не видел в качестве ведущей шоу "Голос 60+", но я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу "Поле чудес" зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу. И потом я смотрю на продюсерский цех шоу "Голос 60+", там работают профессионалы экстра-класса. Думаю, они понимают, что делают», — сказал Корнелюк изданию «PROзвезд».

Наставник отметил, что с уважением относится к решению Дмитрия Нагиева уйти из проекта и считает его настоящим профессионалом.

Четвертый сезон шоу «Голос 60+» покажут на Первом канале осенью, точная дата премьеры пока неизвестна.

Еще по теме
Сериал «Ищейка» получил продолжение проектом «Кушнир»
Первый канал поддержал спецоперацию патриотическим шоу «Свои»
Исторический сериал «Елизавета» покажут на «России»
Объявлена дата премьеры четвертого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Shaman спел гимн России. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
53
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
44
Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
40
Шойгу раскрыл, сколько раз применялся гиперзвуковой «Кинжал»
40
США выделят Украине рекордные деньги на покупку оружия