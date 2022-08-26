Медведев сохранил место в топе самых высокооплачиваемых теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил седьмую строчку в списке самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes, он заработал 19,3 миллиона долларов.

Медведев заработал 7,3 миллиона долларов за выступления на корте и 12 миллионов долларов вне его. Forbes отмечает, что теннисист сохранил всех иностранных спонсоров (Lacoste, бренд игрового оборудования HyperX и китайский ликеро-водочный завод Guojiao 1573), а его партнер в России, Тинькофф Банк, избежал западных санкций.

Первое место сохранил швейцарец Роджер Федерер, который из-за травмы не играет уже больше года. Он заработал 90 миллионов долларов. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» все эти деньги получил благодаря рекламным контрактам (Uniqlo, Credit Suisse and Rolex) и иной деятельности.

Второе и третье место занимают японка Наоми Осака (56,2 миллиона долларов) и американка Серена Уильямс (35,1 миллиона долларов). Также в списке Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Эмма Радукану, Кей Нисикори, Винус Уильямс и Карлос Алькрас.