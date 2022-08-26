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Тепло покинет Новосибирск на выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодный фронт принесет свежесть и дожди в выходные в Новосибирске, с понедельника в город снова вернется тепло, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ждем прохождения холодного фронта. Он будет проходить в субботу, поэтому с ним вместе ожидается усиление ветра, дождь и понижение температуры. А в понедельник к нам снова начнут поступать теплые воздушные массы в западных потоках и снова будет волна тепла», — сказала синоптик.

В субботу днем будет небольшой дождь и ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит 16-18 градусов с понижением в течении дня.

28 и 29 августа ожидается погода без осадков. Днем в воскресенье температура воздуха достигнет 19-21 градуса, а в понедельник будет теплее — 23-25 градусов.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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