Цена упрощенной Lada Niva Travel приблизилась к 1 млн рублей

Внедорожник Lada Niva Travel в упрощенной комплектации, без подушек безопасности и ABS, будет стоить от 956,6 тысячи рублей. Продажи начались в пятницу.

У дилеров появятся три комплектации Niva Travel 2022 модельного года, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Стартовая Classic получила:

усилитель регулируемого руля,

передние электростеклоподъемники,

электропривод и обогрев наружных зеркал,

систему ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией.

стальная защита картера,

бортовой компьютер,

центральный замок

аудиоподготовка.

Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова; также на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски.

Вариант Black отличается черной обивкой потолка, поручней и солнцезащитных козырьков. Элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.