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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Цена упрощенной Lada Niva Travel приблизилась к 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Внедорожник Lada Niva Travel в упрощенной комплектации, без подушек безопасности и ABS, будет стоить от 956,6 тысячи рублей. Продажи начались в пятницу.

У дилеров появятся три комплектации Niva Travel 2022 модельного года, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Стартовая Classic получила:

  • усилитель регулируемого руля,
  • передние электростеклоподъемники,
  • электропривод и обогрев наружных зеркал,
  • систему ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией.
  • стальная защита картера,
  • бортовой компьютер,
  • центральный замок
  • аудиоподготовка.

Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова; также на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски.

Вариант Black отличается черной обивкой потолка, поручней и солнцезащитных козырьков. Элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.

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Авто #Авторынок #Автопром
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