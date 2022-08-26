Цена упрощенной Lada Niva Travel приблизилась к 1 млн рублей

Внедорожник Lada Niva Travel в упрощенной комплектации, без подушек безопасности и ABS, будет стоить от 956,6 тысячи рублей. Продажи начались в пятницу.
У дилеров появятся три комплектации Niva Travel 2022 модельного года, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Стартовая Classic получила:
- усилитель регулируемого руля,
- передние электростеклоподъемники,
- электропривод и обогрев наружных зеркал,
- систему ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией.
- стальная защита картера,
- бортовой компьютер,
- центральный замок
- аудиоподготовка.
Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова; также на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски.
Вариант Black отличается черной обивкой потолка, поручней и солнцезащитных козырьков. Элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.