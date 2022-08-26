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Собеседование с детектором лжи испугало четверть новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый четвертый не согласен проходить детектор лжи во время приема на работу, считая этот метод неэтичным, сообщает результаты опроса SuperJob.

Число компаний в Новосибирске, применяющих детектор лжи, остается стабильным: для всех сотрудников его используют в 2% организаций, только для определенных позиций — в 7%. Чаще всего речь идет о должностях, предполагающих материальную ответственность.

#Карьера
Как работает полиграфолог

По мнению 34% рекрутеров, использование полиграфа оправдано только при закрытии некоторых вакансий, и лишь 4% респондентов считают правильным применять его для всех.

Число соискателей в городе, готовых пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу составило 58%. Каждый четвертый горожанин (27%) не согласен на такое тестирование, объясняя это неэтичностью метода. Тех, кто отказывается от применения детектора лжи, больше среди женщин (28% против 22% среди мужчин).

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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