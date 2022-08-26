Собеседование с детектором лжи испугало четверть новосибирцев

Каждый четвертый не согласен проходить детектор лжи во время приема на работу, считая этот метод неэтичным, сообщает результаты опроса SuperJob.
Число компаний в Новосибирске, применяющих детектор лжи, остается стабильным: для всех сотрудников его используют в 2% организаций, только для определенных позиций — в 7%. Чаще всего речь идет о должностях, предполагающих материальную ответственность.
По мнению 34% рекрутеров, использование полиграфа оправдано только при закрытии
некоторых вакансий, и лишь 4% респондентов считают правильным применять его для
всех.
Число соискателей в городе, готовых пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу составило 58%. Каждый четвертый горожанин (27%) не согласен на такое тестирование, объясняя это неэтичностью метода. Тех, кто отказывается от применения детектора лжи, больше среди женщин (28% против 22% среди мужчин).
DisobedientК сожалению нет. Они решили украсть и подзаработать, ждут одобрения своего хозяина на кражу . Пример...
DisobedientПожелай им удачной революции и борьбы с монархическим режимом. А то везде монархию помогали свергнуть,...
DisobedientДа таких иуд и красные не очень любили.)))
karutoСтрана и ее жители это разные вещи.ты образец тупоумия.