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Второй магазин H&M открылся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Магазин шведского бренда H&M временно открылся в пятницу в ТРЦ «Аура» в пятницу, три дня назад магазин этого бренда запустился в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и собрал очередь.

«Для гостей ТРЦ "Аура" доступны весенняя, летняя и осенняя коллекции женской, мужской, детской одежды, а также обувь и аксессуары для всей семьи», — говорится в сообщении ТРЦ.

В «Галерее Новосибирск» с момента открытия магазина во вторник, покупатели стояли в огромных очередях, чтобы купить вещи. Теперь в городе открылось два магазина.

H&M постепенно открывает магазины в городах страны, чтобы распродать остатки вещей перед постоянным закрытием.

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