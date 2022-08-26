Варя Шмыкова из «Чик» перепела «Солнышко» Demo

Актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу «Чики», выпустила кавер на песню группы Demo «Солнышко».

Хит нулевых «Солнышко» Шмыкова исполнила вместе с группой Jukebox Trio. Песня группы Demo в их исполнении зазвучала по-другому.

«Пусть песня живет! Она получилась очень нежной и лиричной! Скажу от себя, честно, когда слушаю — мурашки по коже...и слезы», — написала Шмыкова в соцсетях.

Песня «Солнышко» впервые прозвучала в 1999 году. Она стала одним из первых хитов группы Demo в исполнении солистки Саши Зверевой.