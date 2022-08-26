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Казаки отказались выступать с Манижей на фестивале Кубани

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © manizhamusic, vk.com/manizhamusic

Кубанское казачье войско откажется выступать на фестивале «Александровская крепость», если туда приедет певица Манижа, которая высказалась против военной спецоперации на Украине.

В СМИ и соцсетях появилась информация, что Манижа выступит на фестивале «Александровская крепость». Но казаки категорически против ее появления на сцене.

«Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля», — говорится в сообщении Кубанского казачьего войска.

Также казаки отметили, что осуждают даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента России и «абсолютного большинства жителей нашей страны».

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