Китайский автопроизводитель Chery отказался выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода, входящего в группу «Соллерс авто», из-за попадания УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.

Chery может рассмотреть вариант локализации и на другой площадке «Соллерса». У российской компании кроме УАЗа остались совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В этом случае не ясно, каким образом китайский концерн в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты и менять основного исполнителя по ним нельзя.

Другой источник газеты рассказал, что Chery рассматривает различные варианты для локализации производства в России, в том числе и без участия «Соллерс авто», например, китайский концерн может занять площадку какого-либо из западных автопроизводителей, если тот примет решение уйти. Какой именно актив рассматривает Chery, неизвестно.

Скорее всего, локальная продукция Chery будет представлена в России не под основным брендом: помимо собственно марки Chery у китайского концерна есть суббренды Exeed, Omoda и Jetour. Последние две пока не представлены в России.

При этом в последнее время компания «крайне неохотно» отгружает машины, занижая объем обещанных поставок примерно в 1,5 раза, рассказал один из крупных региональных дилеров Chery.